وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

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جماعة الاخوان

90 عاما

الضجيج

الشحيمي

نوادر جحا

قال الكاتب والشاعر زكريا الشحيمي إن جماعة الإخوان المسلمين تشبه في عقليتها " عقلية جحا" ، فمن يقرأ شيئًا من حكايات جحا ونوادره، لا شك سوف يجد فيها ما ينطبق على جزء من واقعنا المعاصر، ذلك الجزء الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين، أو "إخوان جحا".

وأضاف أنه من نوادر جحا أنه صنع ساقية على شاطئ نهر، لتأخذ الماء من النهر، ولتعيد الماء مرة أخرى إلى النهر نفسه، فتعجب الناس لذلك، وقالوا، ويحك يا جحا، إن ساقيتك تأخذ الماء من النهر لترده مرة أخرى إلى نفس النهر! فقال جحا: يكفيني نَعيرُها! هو مستمتع بالضجيج المنبعث من ساقيته.

كما مرَّ الناس على جحا يوما، فوجدوه يبحث عن شيء ما أمام داره، فسأله الناس، عن أي شيء تبحث يا جحا، فقال، أبحث عن نقود ضاعت مني، فسألوه، وأين ضاعت نقودك؟ فقال: وقعت في غرفتي، فتعجب الناس من جواب جحا، وقالوا، إذن لماذا لا تبحث عن نقودك في الغرفة؟ فقال: الغرفة مظلمة وتصعُب فيها الرؤية، وأنا أبحث أمام الدار حيث النور والضياء.

وأوضح أن الآليات السياسية تغيرت في مصر أكثر من مرة في حين لم تتغير الجماعة مرة، 90 سنة وما تعب إخوان جحا من ذلك! 90 سنة وساقية الجماعة تأخذ الماء من النهر لترده إلى النهر نفسه، وما أثمرت في أرض الواقع شيئًا سوى الصياح والضجيج ، بحسب ما نشره في ساسة بوست.

وأشار إلي أنه من نوادر الإخوان  إذا مات أحد الفنانين المصريين، بحثوا عن موقفه من رابعة ومن السيسي، فإن كان مؤيدًا للسيسي، لعنوه وأبدَوْا شماتتهم في موته، بل رأيناهم يسخرون منه كممثل أو مطرب، كقولهم، فلان كان مشخصاتيًا أو أرجوزًا تافهًا.. إلخ، ولو توفي فنان آخر وكان مؤيدًا لاعتصام رابعة، طلبوا له الرحمة والمغفرة مع الثناء على مشواره الفني.

 وتابع الشحيمي قائلا : لقد نسي الإخوان ما قالوه في عزاء البابا شنودة في 2012، وبخاصة ما قاله مرسي في الكاتدرائية، وما قاله سيد عسكر في مجلس الشعب.

كما أن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي السابق  قال بعد جلسةٍ جَمعته بمرسي وبعض من كانوا حوله من مسئولين، ومستشارين، وقيادات إخوانية، خرج وهو يقول: هذا أغبى شخص قابلته طيلة حياتي، هذا لن ينجح، هؤلاء الرجال مجانين.

واختتم حديثه قائلا : أقول من خلال العقلية الإخوانية، ربما وصف مرسي ورجاله، المعارضين المصريين بأنهم عملاء للغرب،  رحمك الله يا جحا، ورحم أباك ، فهؤلاء من أهم الأسباب التي تبرر للأنظمة استبدادها وظلمها للشعوب العربية .


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