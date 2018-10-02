"مرتضى" يضع شروطه للصفح عن حازم إمام

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حدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، شروطه لعودة حازم إمام مرة أخرى إلى نادي الزمالك بعدما قرر أن يلغي عضويته.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية، بالأمس: "حازم إمام طول عمره ضد الزمالك، واللائحة تنص على أن أي عضو يسيء إلى النادي يتم شطب عضويته، والقانون مفيهوش زينب ولا حازم".

وأكمل: "حازم إمام وافق على أن لاعبي الزمالك لا يلعبون داخل النادي، وهذا ما يعني أنهم في حالة رفضهم اللعب في أماكن بعيدة يتم اعتبارهم منهزمين".

وأضاف: "أنا على استعداد أن اعتذر لحازم إمام ولكن بعد، تأكيده على أنه لم يوقع على هذا القرار، مشيرًا إلى أن شطبه من عضوية النادي جاء وفقًا للائحة".

وتابع: "لا يمكن لأحد أن يزايد على  حبي لعائلة إمام، إذا كان  الجد أو الراحل حمادة إمام، إلا أن حازم إمام مساند لممدوح عباس".

وكان مرتضى منصور قد قرر شطب عضوية حازم إمام من سجلات النادي.

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