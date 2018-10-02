بالدليل.. تعويم الجنيه ينعش الخزانة المصرية

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البنك المركزي

تعويم الجنية،

عجز الحساب الجاري

قال البنك المركزي إن عجز الحساب الجاري في مصر للسنة المالية 2017-2017 والذي انتهى في يونيو بنسبة 58.6%، تراجع إلى ستة مليارات دولار، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" الإخبارية .

وأرجع البنك المركزي في بيان له، أمس الإثنين، الانخفاض في العجز إلى تأثير تحرير العملة المحلية، إذا سمحت مصر بتعويم الجنيه في أواخر عام 2016 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

ومنذ ذلك الحين انخفض الجنيه إلى أكثر من النصف، ما ساعد على خفض العجز التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية التي جفت بعد ثورة يناير في عام 2011.

وقال البنك إن "صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة المالية 2017-2017 بلغ 7.7 مليار دولار منها 4.5 مليار دولار في قطاع النفط، حيث انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 7.9 مليار دولار في الفترة 2016-2017".

كما بلغ العجز التجاري إلي 37.3 مليار دولار، مقارنة مع 35.4 مليار دولار للسنة المالية 2016-2017.

تباطأ الاستثمار في المجالات الاستثمارية إلى صافي تدفقات بلغت 12.1 مليار دولار، بانخفاض من 16 مليار دولار، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة.

وارتفعت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج بشكل حاد إلى 26.4 مليار دولار من 21.8 مليار دولار في العام السابق.

ونوهت الوكالة بأن مصر تتطلع إلى الاستفادة من السوق المالية الدولية في وقت أدى فيه الاضطراب في الأسواق الناشئة إلى رفع أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير لـ"رويترز" أن عجز الحساب الجاري في مصر للربع الأخير من عام 2017  كان 642.2 مليون دولار أي أقل بنسبة 73% عن نفس الفترة من العام السابق.

وقال التقرير إن ميزان المدفوعات الإجمالي سجل فائضًا قدره 12.8 مليار دولار مقارنة مع فائض بلغ 13.7 مليار دولار في العام السابق.

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