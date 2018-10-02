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"التعليم" تطلق "قادرون باختلاف" لدعم مدارس التربية الفكرية

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مدارس التربية الفكرية
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وكالات - حنان حمدتو

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ذوي الإعاقة

الرئيس عبد الفتاح السيسى

القومي لشئون ذوي الاعاقة

أشرف مرعي

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق حملة "قادرون باختلاف" لدعم مدارس التربية الفكرية،  وقال خلال كلمته بالأمس فى ملتقى تحدى الإعاقة: "وضعنا تصورا لمدارس التربية الفكرية وافتتحنا فصولا لمتحدي الإعاقة لأول مرة".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس  الإثنين الملتقى العربى الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الخاصة بمدينة شرم الشيخ.

ونظمت وزارة التربية والتعليم الملتقى بحضور عدد من الوزراء، ومجموعة من الدول العربية، وعدد من الشخصيات العامة من إعلاميين وفنانين الملتقى بهدف إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار خطة الوزارة لدمج طلاب التربية الخاصة وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بالتعليم.

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