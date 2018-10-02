"الصحفيين" تحتفل بذكرى أكتوبر بتكريم المشير إسماعيل

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حسين الزناتى
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كشف آمون يعقوب الطالب في الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي وأحد الفائزين بمسابقة الباحثون الشباب، سبب تكريم الرئيس السيسي له في الملتقي قائلاً إن بحثه الفائز في المسابقة هو الذي قادني لتكريم في الملتقى العربي الأول لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأوضح أن فكرة البحث تتخلص في إيجاد تطبيق يستخدمه مديري البنوك يمكنه التنبؤ بالأزمات المالية التي قد تواجههم، وتوفر المعلومات السريعة عن المشكلة لاتخاذ قرار صحيح بناء على معلومات صحيحة .

وأكد آمون خلال تصريحات صحفية، إنه قام بعمل بحثي كبير مستخدمًا بنك المعرفة، للوصول إلى دراسات قادته لتحقيق فكرته.

ونصح آمون جميع الطلبة المهتمين بالبحث العلمي، الاستفادة من إمكانيات بنك المعرفة وخاصة في مجال التكنولوجيا، حيث يوفر البنك العديد من الدوريات العلمية العالمية مجانًا دون مقابل لجميع المصريين.

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