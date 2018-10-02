سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية قرب غزة

02 أكتوبر 2018 - 11:45 ص

سقطت طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار، بالقرب من الحدود الشمالية لـ"غزة" مساء أمس، دون الكشف عن أسباب سقوطها.

وأكد الجيش الإسرائيلي سقوط إحدى طائراته الاستطلاعية دون طيار شمالي قطاع غزة، في أثناء مهمة لها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن قوات الجيش تجري عمليات واسعة بحثًا عن حطام الطائرة.

وتمتلك "إسرائيل" عدة طائرات استطلاع من الجيل الرابع، طوَّرتها شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI ) بقسم الطائرات من دون طيار، بحيث تقوم بالإقلاع والهبوط آلياً وتغطي مساحة واسعة من الأرض، وتمد أجهزتها بمعلومات استخباراتية.