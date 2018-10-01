مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات "نارية".. تعرف عليها

01 أكتوبر 2018 - 11:30 م

أصدر مجلس إدارة النادي "الأهلي" خمسة قرارات "نارية"، عقب اجتماع أعضائه الذي أقيم مساء يوم الإثنين.

وأكد الأهلي في بيان أن مجلس الإدارة تحمل الكثير من التجاوزات والادعاءات الكاذبة في حق النادي وجماهيره ومسؤوليه خلال الفترة الأخيرة وأنه التزم ضبط النفس أمام كل ذلك.

وجاء في البيان "التزمنا ضبط النفس اتساقا مع قيم الأهلي ومبادئه منعا لإحداث احتقان وفتنة بين الجماهير إلا أن صبر الأهلي نفذ وسط استمرار التجاوزات لدرجة فاقت كل الحدود لذا قرر الرد بشكل قانوني على كل من تجاوز في حق النادي ومسؤوليه".

وجاءت قرارات الأهلي الخمسة على النحو التالي:

ـ مطالبة اتحاد الكرة بسرعة الرد على الخطاب الموجه لهم عقب أزمة مباراة الفريق مع الإنتاج الحربي بالدوري.

ـ تشكيل لجنة قانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من تجاوز في حق الأهلي ومجلس إدارته.

ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بالخطابات الواردة من شركتي "صلة" و"سبورتا" لفسخ تعاقدهما مع الأهلي.

ـ إرسال نسختين من لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي إلى اللجنة الأولمبية لنشرها في الجريدة الرسمية للنادي الأهلي.

ـ طلب حكام أوروبيين لإدارة كل مباريات الأهلي في بطولة الدوري حتى نهاية الموسم.

