فضائح الانتهاكات الجنسية أضعفت الكنيسة الكاثوليكية

01 أكتوبر 2018 - 11:20 م

قال بابا الفاتيكان فرنسيس، إن فضائح الانتهاكات الجنسية الممارسة ضد الأطفال أضعفت الكنيسة الكاثوليكية.



جاء ذلك في كلمة له يوم الاثنين في الفاتيكان، أمام نحو 100 من القساوسة الفرنسيين.



وأوضح بالقول: "اليوم الكنيسة تتآكل بسبب الرياح العنيفة والمتناقضة معها، خاصة بسبب الخطايا الخطيرة التي ارتكبها بعض الأعضاء".



وفي آب/ أغسطس الماضي، أدت الفضيحة التي طالت مئات الرهبان الكاثوليك في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، إزاء اتهامهم بالتحرش الجنسي بنحو ألف طفل، إلى تجدد الجدل القديم الدائر حول تورط الرهبان الكاثوليك حول العالم بحالات استغلال جنسي مشابهة.



ونشرت منظمة الأمم المتحدة، عام 2014، تقريرا حول حالات التحرش الجنسي بالأطفال في الكنيسة الكاثوليكية.



وجاء في التقرير، أن الفاتيكان يقوم بالتستر على قضايا التحرش الجنسي في الكنائس الكاثوليكية في الكثير من الدول حول العالم.

