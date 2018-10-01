بكّين تعترض مدمّرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

01 أكتوبر 2018 - 11:10 م

اعترضت الصين، الاثنين، مدمّرة تابعة للبحرية الأمريكية قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.



وقال مسؤول عسكري أمريكي فضّل عدم ذكر اسمه للأناضول، إن الصين اعترضت المدمرة "يو أس أس ديكاتور".



وأوضح المسؤول أن سفنًا صينية حربية اقتربت من السفينة الأمريكية لمسافة "غير آمنة".



من جانبها ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن السفن الصينية اقتربت من المدمرة الأمريكية لمسافة 15 مترا.



يشار إلى أن المدمرة "يو إس إس ديكاتور"، دخلت الأحد المياه الدولية لجزر سبراتلي المتنازع عليها على مسافة 12 ميل بحري.



وفي سياق متصل، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) للأناضول، إن الوزير جيمس ماتيس، ألغى زيارة كانت مقررة إلى العاصمة الصينية بكين خلال أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

