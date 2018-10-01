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بعد 35 عامًا..

اجتماع مصري سوداني لإحياء "برلمان وادي النيل"

الحياة السياسية

نهر النيل
نهر النيل

المصريون ووكالات

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اتفقت القاهرة والخرطوم، على عقد اجتماع برلماني نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لإحياء "برلمان وادي النيل"، بعد 35 عامًا على توقفه.
جاء ذلك، خلال لقاء وزير شؤون مجلس النواب المصري عمر مروان، ورئيس المجلس الوطني السوداني (الغرفة الأولى للبرلمان) أحمد عمر، يوم الإثنين، بالخرطوم، وفق بيان لوكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ).
وأشار رئيس المجلس الوطني السوداني، إلى عقد لقاء برلماني بين البلدين نهاية الشهري الجاري، لدراسة الخطوات والإجراءات المطلوبة لإحياء برلمان وادي النيل وتنسيق العمل بين البرلمانين المصري والسوداني".
ولم يوضح المسؤول السوداني مكان انعقاد الاجتماع.
من جانبه، أكد وزير مجلس النواب المصري، على "عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر بالسودان، وأهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات".
ويعود تأسيس "برلمان وادي النيل" إلى عام 1981، وهو إطار يجمع برلمانيَ مصر والسودان لتعزيز التعاون بينهما، إلا أن نشاطه ما لبث أن توقف بعد أحداث عام 1985 والإطاحة بنظام الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري.

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