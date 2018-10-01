"شعبة المستوردين" تكشف معلومة خطيرة عن زيادة الأسعار

01 أكتوبر 2018 - 10:10 م

أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن كل المعارض التي تقيمها الداخلية والقوات المسلحة ووزارة التموين تقلص درجات التداول في السلع.



وأضاف «شيحة»، في تصريحات لبرنامج «انفراد» مع الإعلامي سعيد حساسين، يوم الاثنين، أن كل هذه الحلول لا تساعد في علاج ارتفاع الأسعار ولكنها حلول مؤقتة.



وقال رئيس شعبة المستوردين: "عايزين نشوف أسعار التعليم والسيارات والاستخدامات المعيشية، وجشع المحتكرين»، مضيفا: «بيقولوا عايزين نقلص درجات التداول ليصل المنتج للمستهلك بسهولة، إزاي هتلغوا تجار التجزئة والجملة فالقصة مش هتيجي كده والحلول مش هتبقى كده".