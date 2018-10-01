  • الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:22 ص
بحث متقدم
كريم حسن شحاتة ومرتضى منصور

"كريم شحاته" لرئيس النادي: "الزمالك مش عزبة يا مرتضي"

أديب

عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة للمجتمع المصري.. هذا ما قاله

محمود الخطيب

مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات "نارية".. تعرف عليها

أديب وصلاح

تعليق ناري لـ"أديب" على صورة "صلاح" المثيرة للجدل

بابا الفاتيكان

فضائح الانتهاكات الجنسية أضعفت الكنيسة الكاثوليكية

«التموين»: ضخ 130 ألف طن سلع تموينية

"شعبة المستوردين" تكشف معلومة خطيرة عن زيادة الأسعار

المستشار مرتضى منصور

عقوبات جديدة تنتظر «الزمالك» بسبب عناد «مرتضى»

أرشيفية

تفاصيل ليلة «الجنس» بين «رونالدو» وضحيته

صفوت عبدالحليم

احتمالان لـ«تفحم» صفوت عبدالحليم داخل شقته

الشهيد أحمد منسي

سر الصورة التي جمعت الشهيد«منسي» بأخطر إرهابي

بالفيديو..

"شعبة المستوردين" تكشف معلومة خطيرة عن زيادة الأسعار

آخر الأخبار

«التموين»: ضخ 130 ألف طن سلع تموينية
«التموين»: ضخ 130 ألف طن سلع تموينية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

نواب: هكذا يتم التحايل لزيادة مصروفات المدارس الخاصة

#

شعبتا «الأدوية» و«الأغذية»: لا زيادة لهذه الأسباب

#

أخطر جملة قالها «شارون» عن أسعد لحظات حياته

#

السادات كان سيتخلى عن السلطة بإرادته لو استمر حيًا 7 أشهر

أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن كل المعارض التي تقيمها الداخلية والقوات المسلحة ووزارة التموين تقلص درجات التداول في السلع.
وأضاف «شيحة»، في تصريحات لبرنامج «انفراد» مع الإعلامي سعيد حساسين، يوم الاثنين، أن كل هذه الحلول لا تساعد في علاج ارتفاع الأسعار ولكنها حلول مؤقتة.
وقال رئيس شعبة المستوردين: "عايزين نشوف أسعار التعليم والسيارات والاستخدامات المعيشية، وجشع المحتكرين»، مضيفا: «بيقولوا عايزين نقلص درجات التداول ليصل المنتج للمستهلك بسهولة، إزاي هتلغوا تجار التجزئة والجملة فالقصة مش هتيجي كده والحلول مش هتبقى كده".
وتابع: "هل نقدر نسيطر على الأسعار؟ أه نقدر نسيطر لتخفيف العبء على المواطنين»، وتابع: «فيه بعض الصناعات تاجر واحد أو اتنين فقط يحتكرونها، وعلينا إدخال كثير من التجار لتنخفض الأسعار بدلا من زيادة الأسعار 300% و350%".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لـ"إكرامي" على قرار إيقافه
» رد ناري من «أبوتريكة» على قرار مرتضى منصور
» رسالة هامة من عمرو أديب لـ"بوتين" بشأن هذا الأمر
» اجتماع مصري سوداني لإحياء "برلمان وادي النيل"
» دعوى «تخفيض ساعات الدراسة» لا قيمة لها
» مفاجأة بشأن «فتاة بورسعيد» والنيابة تصدر قرارها
» روسيا تتحدى أمريكا في عقر دارها
» قرار من الـ«كاف» بوقف نجم الأهلي
» «الداخلية» توقف الضابط المعتدى على سائق التاكسي
» آخر كلمات «ريا وسكينة» قبل إعدامهما
» تفاصيل ليلة «الجنس» بين «رونالدو» وضحيته

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:31 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك