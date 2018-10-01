احتمالان لـ«تفحم» صفوت عبدالحليم داخل شقته

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قررت نيابة مدينة نصر أول بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام، استعجال تقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص شقة نجم النادي الأهلي السابق صفوت عبد الحليم 67 سنة في مدينة نصر، وذلك لتحديد أسباب وفاة وموافاة النيابة العامة بنتائج تلك التقارير.

وعاينت النيابة شقة اللاعب السابق، وتبين وجود حروق محتويات شقته وأن النيران بدأت من غرفة النوم وتسبب الحريق في وفاة اللاعب متفحما بسبب محاصرة النيران له أثناء وجوده داخل غرفته لأنه قعيد لا يستطيع الحركة، كما أتت النيران علي محتويات غرفة النوم وأحدثث أضرار كبيرة في الدولاب والسرير والأجهزة الكهربائية داخل الشقة.

وأفادت التحقيقات أن الحريق شب داخل شقة اللاعب أثناء وجود زوجته في زيارة شقيقتها ووجود نجله خارج المنزل لشراء بعض احتياجاته، وعقب عودته فوجئ بتصاعد أعمدة الدخان من داخل المنزل فأسرع في فتح باب الشقة فوجد والده جثة هامدة داخل غرفته.

وأوضحت تحريات المباحث التي أعدها المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول أن اللاعب قعيد منذ 11 عامًا، وأنه يقضي أغلب ساعات يومه داخل غرفة نومه، وأن الحريق الذي تسبب في وفاته شب من داخل غرفة النوم، وأن خبراء الأدلة الجنائية سيفصلون في سبب الوفاة.

وأفادت التحريات أن الإحتمال الأقرب لإشتعال النيران إما عن "عقب سيجارة" ألقاه اللاعب بعد التدخين علي أرضية الغرفة فأمسكت النيران في محتويات سرير غرفة النوم دون إدراكه لما حدث بسبب مرضه، والإحتمال الآخر أن تكون النيران شبت داخل الغرفة بعد حدوث ماس كهربائي داخل الغرفة وأن وجوده بمفردة بجانب مرضه "قعيد" منعه من التحرك خارج الغرفة وتوفي من جراء الحريق.


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