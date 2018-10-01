تعرف علي أجمل 10 عملات ورقية في العالم

01 أكتوبر 2018 - 07:45 م

عندما يقرر أي شخص زيارة دولة معينة، فإنه يقوم بتحويل مبالغ معينة من أمواله المخصصة للزيارة أو السياحة إلى عملات الدول التي ينوي زيارتها، وعندما يعود إلى بلده، فإنه في أغلب الأحيان يجلب معه بعض الأوراق النقدية من تلك الدول التي زارها.

عملية صرف العملة وتحويلها تشكل جزءًا أساسيًا من أي خطة سياحية، بهدف الإنفاق الشخصي وشراء الهدايا وغيرها، لكن البعض قد يلفت انتباهه جمالية العملة الورقية للدول التي يزورها.

في العقدين الأخيرين، طرحت العديد من الدول عملات ورقية جديدة، تتميز الكثير منها بجمالية اللون والفكرة، والموضوع التالي يتطرق لبعض أجمل العملات الورقية في العالم، والتي قد تدفع البعض لشرائها وامتلاكها من أجل الاحتفاظ بها فقط، وبالطبع هناك من هم مهتمون بامتلاكها بوصفهم من هواة جمع العملات، الذين قد يضطرون إلى السفر إلى دول بعينها من أجل الحصول على تلك العملات الورقية.

50 فرنكًا سويسريًا

تتميز العملات الورقية السويسرية بجمالها، غير أن الورقة النقدية فئة 50 فرنكًا حصلت على جائزة الأجمل من قبل جمعية العملات الورقية الدولية عام 2016.

وتتميز هذه الورقة النقدية بالاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التي أولاها مصممتها مانويلا فرودر، التي ركزت على اليد في هذه الورقة، كرمز للشعب السويسري والخبرات التي يقدمها، ممثلة بالريح.





10 جنيهات استرلينية

تحمل هذه الورقة النقدية الإنجليزية رسمة للمؤلفة الشهيرة جين أوستن، التي ولدت في ستيفنتون هامبشير، وعاشت معظم حياتها في تلك المنطقة.

وتعتمد الرسمة على العملة الورقية على رسمة بالألوان المائية للفنان جيمس أندروز، كان قد رسمها بإيعاز من ابن شقيقة المؤلفة بعد وفاتها.





دولاران - برمودا

تتميز هذه العملة الورقية بجمالها لاعتماد فكرتها الأساسية على الطير والألوان المستخدمة فيها رغم أن قيمة الورقة النقدية ضئيلة نسبيا.

الورقة النقدية كانت حازت على جائزة أجمل ورقة نقدية عام 2010 من جمعية العملات الورقية الدولية.





50 دولارًا - ترينيداد أند توباغو

بمجرد رؤية هذه الورقة النقدية فإنها تخطف الأبصار لجماليتها ولمصنعيتها، إذ إنها مصنوعة من البوليمر.

وحصلت هذه الورقة النقدية على جائزة دولية عام 2014 متفوقة على 100 عملة ورقية أخرى صممت في ذلك العام.









50 ألف شلن أوغندي

حظيت هذه العملة الورقية ذات اللون الذهبي على إجماع الجمعية. وتضمن أحد جانبي الورقة النقدية ما يمكن وصفه بأنه قلب أوغندا الطبيعي، بينما تضمن الوجه الآخر صورة لغوريلا ذات ظهر فضي.





1000 كرونر - جزر فارو

الفكرة الرئيسية أو "الثيمة" لهذه العملة الورقية هي الطيور، وربما تكون الورقة النقدية الوحيدة الجميلة التي لم تؤخذ الألوان في الحسبان عند التفكير بها.

الغريب في الرسمة الأساسية أن الطير غير مكتمل فيها، فالجناح الأيسر للطير (القيقب) ليس كاملاً. ويبدو ريش الطائر واضحًا وبالتفصيل تقريبًا رغم غياب الألوان.





50 جنيهًا اسكتلنديًا

تتمحور هذه العملة الورقية بورترية للسير والتر سكون، الروائي والشاعر والمبتكر الاسكتلندي، وهي مستمدة من لوحة رسمها له السير هنري رايبورن عام 1822.

وكانت اللوحة استخدمت في عملة ورقية سابقة وحصلت على جائزة جمعية العملات الورقية الدولية عام 2007.

وعلى الوجه الآخر من العملة الورقية ابتكار اسكتلندي شهير يعرف باسم دولاب فالكريك.





20 تالا - ساموا

تتميز هذه الورقة النقدية بالألوان الصارخة وتضم في وسطها على أحد الوجهين رسمة أحد الشلالات الأخاذة في ساموا، بينما على الوجه الآخر طائر "مانوميا"، الذي يعد طائرا وطنيا في ساموا، إلى جانب الزهرة الوطنية تيوليا.

الورقة النقدية هذه حازت على جائزة أفضل عملة ورقية عام 2008.





20 دولارًا كنديًا

إحدى الأوراق النقدية الشائعة بين هواة جمع العملات، الفائزة بجائزة الجمعية عام 2004، وتضمن بورتريه للملكة إليزابيث الثانية، وهي الرسمة التي تعد من الأجمل للملكة على العملات الورقية.





1000 فرانك قمري

حصلت هذه العملة الورقية على جائزة الأجمل عام 2008، وذلك لتميزها الفني والتصميم الفريد من نوعه.

وتضم على أحد وجهي الورقة رسمة لسمكة "سيلاكانث"، التي كان يعتقد أنها انقرضت في عصر الديناصورات إلى أن تم اكتشافها في مياه جزر القمر مؤخرا، فأصبحت هذه الدولة الصغيرة مشهورة على الصعيد العلمي، وباتت السمكة جزءا من تاريخها.



