تعرف علي مصير "بديعة" بعد إعدام أمها "ريا"

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حكم الإعدام

ريا وسكينة

بديعة ابنت ريا

بعد أن رفض مأمور سجن الحضرة، أن يلبي طلب ريا ويحضر لها ابنتها بديعة لكي تراها قبل إعدامها، وبالفعل تم إعدام الأختين ريا وسكينة أصبحت الابنة بديعة يتيمة لا يوجد لها أهل ولذلك قام البوليس بإيداع الطفلة الملجأ العباسي، وظلت مريم صديقة خالتها سكينة تتردد عليها، وتزورها بصفة مستمرة.

 ولكن بعد عدة أشهر قال القدر كلمته واشتعلت النيران في الملجأ العباسي، وتوفي الكثير من الأطفال اليتامي ومن بينهم أشهر طفلة في التاريخ تسببت شهادتها في إعدام جميع أهلها وهي الطفلة بديعة ابنة ريا همام.

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