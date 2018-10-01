«الداخلية»: تكشف لغز العثور على جثة طفل الجمالية

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العثور علي طفل

كشف غموض

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بالتعاون مع قطاع الأمن العام من كشف غموض واقعة العثور على جثة الطفل " يوسف. م . س - سن12" والتي تم العثور عليها خلف مضرب الأرز وبها عدة طعنات بالرقبة والبطن .

علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة ويدعى "عبدالرحمن م.ع" سن17 - طالب بالثانوى الصناعى - ومقيم ببندر الجمالية "صديق المجنى عليه" .

وبمواجهته اعترف وقرر أنه اصطحب المجنى عليه بدراجته الهوائية إلى مكان العثور خارج الكتلة السكنية، وحدثت مشادة بينهما تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسكين فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وأرشد عن السلاح المستخدم بأحد المجارى المائية وملابسه الملوثة بالدماء.

 وأيد ذلك شاهد واقعة "طالب بالمرحلة الإعدادية - سن12 - مقيم ببندر الجمالية" حيث قرر مشاهدته للمتهم والمجنى عليه بدراجة هوائية حال توجههما ليلاً لمكان العثور ثم مشاهدته للمتهم حال عودته بمفرده .

تم تحرير محضر بالواقعة، وعرض المتهم علي النيابة لمباشرة التحقيق.


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