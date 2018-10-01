لأول مرة منذ عام 90.. الكويت توقف ضخ النفط لأمريكا

"كريم شحاته" لرئيس النادي: "الزمالك مش عزبة يا مرتضي"
عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة للمجتمع المصري.. هذا ما قاله
مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات "نارية".. تعرف عليها
تعليق ناري لـ"أديب" على صورة "صلاح" المثيرة للجدل
فضائح الانتهاكات الجنسية أضعفت الكنيسة الكاثوليكية
"شعبة المستوردين" تكشف معلومة خطيرة عن زيادة الأسعار
عقوبات جديدة تنتظر «الزمالك» بسبب عناد «مرتضى»
تفاصيل ليلة «الجنس» بين «رونالدو» وضحيته
احتمالان لـ«تفحم» صفوت عبدالحليم داخل شقته
سر الصورة التي جمعت الشهيد«منسي» بأخطر إرهابي
وكالات
أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الكويت توقفت تقريبًا عن شحن النفط إلى الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ إيقافه فى أعقاب اجتياح صدام حسين للبلاد فى 1990 .
فجر
04:31
شروق
05:54
ظهر
11:49
عصر
15:12
مغرب
17:44
عشاء
19:14