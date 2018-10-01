خطف مواطن وتعذيبه علي يد 3 أشقاء

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حبس
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النيابة العامة

القاهرة الجديدة

خطف مواطن

حجز 3 أشقاء

قرر المستشار محمد سلامة رئيس نيابة القاهرة الجديدة، حجز 3 أشقاء لقيامهم بخطف فرد أمن وتعذيبه لشكهم في تسببه في حبس نجل شقيقهم.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة الشروق تفيد قيام كل من "عمرو.ع.ا"، 34 سنة، عاطل ومسجل خطر، وشقيقيه "جمال" 26 سنة، عاطل، و"محمد"، 18 سنة، نجار، بأخذ أحد الأشخاص بالإكراه واحتجازه في شقة بدائرة القسم وتم القبض عليهم.

وبجمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتم ضبطهم وبصحبتهم المجني عليه ويدعى "إسلام.م"، 28 سنة، فرد أمن إداري بقرية سياحية، مصابًا بجروح قطعية بفروة الرأس وكدمات بالوجه وسحجات بالرقبة وجرح شبه نافذ بالفخذ اليمنى حال قيامهم بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته، كما ضبط بحوزتهم 2 سلاح أبيض "سكين "، المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وبسؤال المجني عليه أقر بقيام المتهم الثالث باستدراجه بدعوى الجلوس على أحد المقاهي بجوار الشقة (محل الواقعة)، وفي أثناء سيرهما فوجئ بالمتهمين الأول والثاني يعترضان طريقه وإجباره على السير بصحبتهم كرهًا عنه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم واحتجازه داخل الشقة المشار إليها والتعدي عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات.

 وبمواجهتهم بنتائج التحريات وما أسفر عنه الضبط وأقوال المجني عليه أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة وإحداث إصابته ظنًا منهم بأنه هو المتسبب في حبس نجل شقيقهم "محمد.ت.ع"، (والمحبوس احتياطيًا بديوان القسم على ذمة القضية رقم 8266 لسنة 2018م الشروق "سرقة مسكن"). وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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