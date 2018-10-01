أول تعليق لـ«ميدو» على شطب«إمام» من الزمالك

01 أكتوبر 2018 - 05:02 م

علق أحمد حسام «ميدو» المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على قرار مرتضى منصور رئيس النادي بشطب عضوية حازم إمام ومنع دخوله النادي، بأن ذلك إحد أذكى أساليب الحرب وهي الإلهاء.

وكتب «ميدو» عبر صفحته على «تويتر» «: واحده من اذكى أساليب الحرب هي الإلهاء عن طريق الخروج على الرأي العام بقضيه فرعيه لالهاء الجميع عن القضيه الأساسيه ولو لفترة وجيزه حتى تشتري وقت لنفسك للمرور من المأزق الذي تمر به!!».

وأعلن النائب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، شطب عضوية حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، نجم فريق الكرة للقلعة البيضاء السابق من النادي.

وقال "مرتضى" خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد الآن بمقر النادى: "تم شطب عضوية كل من حازم إمام وياسر إدريس رئيس الاتحاد السباحة، وخالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكرة الطائرة من النادى".

وتابع سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حازم إمام وهشام نصر وخالد ناصف سليم وياسر إدريس، بعد موافقتهم على بيان اللجنة الأولمبية لقد وقفوا ضد ناديهم.