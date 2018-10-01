«صلاح» يتفوق على «راموس» في الـ«بيتكوين»

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لفترة ليست ببعيدة، شغلت عملة "بيتكوين" العديد من مستخدمي الإنترنت حول العالم، فتتبعوا أخبارها وارتفاع قيمتها بشكل غير مسبوق، ولكن ماذا لو دخلت تلك العملة الإلكترونية في سوق انتقالات أهم لعبة شعبية في العالم؟

موقع "رياضة" السعودي عقد مقارنة تخيلية بين أسعار مجموعة من أهم لاعبي العالم في الفترة الحالية، على رأسهم رونالدو وميسي ونيمار ومحمد صلاح، في حال تم التعاقد معهم من قبل الأندية العالمية بعملة "بيتكوين".

وجاء في المركز الأول بين اللاعبين الأغلى بعملة "بيتكوين"، كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وزميله السابق نيمار نجم باريس سان جيرمان حاليا، بمبلغ وصل 10 آلاف وحدة من عملة بيتكوين، بينما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بـ 7500 وحدة، وفي المركز الثالث جاء البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي بـ 6 آلاف وحدة.

وتقاسم المركز الرابع كلا من محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ولاعب الأوروجواي وبرشلونة الإسباني لويس سواريز، والفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بمبلغ وصل 5 آلاف وحدة من عملة بيتكوين.

أما في المركز الخامس جاء الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني بـ3 آلاف وحدة، وفي المركز السادس جاء مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، ومنافسه في ريال مديريد سيرجيو راموس بـ2000 وحدة فقط من عملة بيتكوين.


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