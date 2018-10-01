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مفاجأة عمرو دياب لـ"تركي آل الشيخ" في ألبومه الجديد

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عمرو دياب وتركي آل الشيخ
عمرو دياب وتركي آل الشيخ

متابعات- محمد فضل

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ألبوم ى مفاجأة

طرح المطرب عمرو دياب، ألبومه الجديد "كل حياتي" كاملًا مساء أمس الأحد، عبر شركة "فودافون" الراعية للألبوم، والذي تضمن 13 أغنية متنوعة بين الرومانسي، والمقسوم، والهاوس.

وقد طُرحت 6 أغانٍ على مدار الفترة الماضية من ألبوم عمرو دياب 2018، وهي "ده لو اتساب" و"كل حياتي" و"تعالي" و"هدد" و"يتعلموا"، وأخيرًا "باين حبيت" مع الدي جي العالمي "مارشميلو".

 واختار الهضبة، أغنية "يا ساحر" لتكون أغنية "هيد" الألبوم، وهي من كلمات تركي آل شيخ، وهي المرة الأولى منذ 11 عامًا أن يكون "هيد" ألبوم "الهضبة" من كلمات شاعر غير تامر حسين.

كما يلحن للهضبة في هذا الألبوم لأول مرة ملحن عربي، وهو الملحن البحريني أحمد الهرمي، في أغنية "هدد".

 وأول مرة يتعاون عمرو دياب مع 6 موزعين موسيقيين في ألبوم واحد، وهو رقم كبير، وهم حميد الشاعري، ونديم حميد الشاعري، وطارق مدكور، ونادر حمدي، وأسامة الهندي، ومارشميللو. وشهد ألبوم "كل حياتي" تعاون الشاعر أيمن بهجت قمر مع عمرو دياب من خلال أغنية بعنوان "أنت مغرور"، وعلّق قمر على ذلك عبر "فيسبوك": "بس يا سيدي وأول ما السنة اللي فاتت غنى وقال (برج الحوت)، انتهزتها فرصة وروحت جاري عليه (بزي الزينة ديكور) عشان ما يلحقش".

ومنذ طرح الألبوم، ويتصدر هاشتاج #عمرو_دياب، واسم ألبومه #كل_حياتي، قائمة الأكثر تداولًا وتعليقًا، بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وفي المقدمة منها أغنيات "قالك ندم" و"كنت في بالي" و"أنت مغرور".


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