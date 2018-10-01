  • الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:24 ص
بحث متقدم
كريم حسن شحاتة ومرتضى منصور

"كريم شحاته" لرئيس النادي: "الزمالك مش عزبة يا مرتضي"

أديب

عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة للمجتمع المصري.. هذا ما قاله

محمود الخطيب

مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات "نارية".. تعرف عليها

أديب وصلاح

تعليق ناري لـ"أديب" على صورة "صلاح" المثيرة للجدل

بابا الفاتيكان

فضائح الانتهاكات الجنسية أضعفت الكنيسة الكاثوليكية

«التموين»: ضخ 130 ألف طن سلع تموينية

"شعبة المستوردين" تكشف معلومة خطيرة عن زيادة الأسعار

المستشار مرتضى منصور

عقوبات جديدة تنتظر «الزمالك» بسبب عناد «مرتضى»

أرشيفية

تفاصيل ليلة «الجنس» بين «رونالدو» وضحيته

صفوت عبدالحليم

احتمالان لـ«تفحم» صفوت عبدالحليم داخل شقته

الشهيد أحمد منسي

سر الصورة التي جمعت الشهيد«منسي» بأخطر إرهابي

مرتضى: تحية لـ«آل الشيخ»..والعار للأندية المصرية

آخر الأخبار

مرتضى وتركي
مرتضى وتركي

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل طرح 23 شركة حكومية بالبورصة

#

«تركي آل الشيخ»: مرتضى منصور «خط أحمر»

#

أحمد مرتضى: «علم الجميع حجم الحرب على الزمالك»

#

«كاف» يغرم الأهلي بسبب إساءة الجماهير لـ«آل الشيخ»

أندية

الزمالك

مرتضى منصور

تركي آل الشيخ

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر لجماهير النادي وتركى آل الشيخ، قائلا: "أشكر جماهير الزمالك على الوقوف معي في الأيام الماضية ولم أجد مثل هذا الدعم والحب لمرتضى منصور من أجل نادي الزمالك.. نشكر تركي آل الشيخ على دعمه لنا وكل الأندية العربية، وكل الخزي والعار للأندية المصرية التي لم تقف معنا".

وواصل مرتضى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالصالة المغطاة بنادي الزمالك: "لا أحد يجرؤ على منعي من دخول أي ملعب، وكل المباريات ستقام في ملاعب نادي الزمالك، وكيف علم ممدوح عباس بعقوبة كاف قبل صدورها؟ أنت طاعون تخلصنا منه.. انزل انتخابات واعرف حجمك".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، إيقاف مرتضى منصور، عن مزاولة أي نشاط رياضي أو إداري لمدة عام، كما قررت لجنة الانضباط تغريم رئيس القلعة البيضاء 40 ألف دولار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لـ"إكرامي" على قرار إيقافه
» رد ناري من «أبوتريكة» على قرار مرتضى منصور
» رسالة هامة من عمرو أديب لـ"بوتين" بشأن هذا الأمر
» اجتماع مصري سوداني لإحياء "برلمان وادي النيل"
» دعوى «تخفيض ساعات الدراسة» لا قيمة لها
» مفاجأة بشأن «فتاة بورسعيد» والنيابة تصدر قرارها
» روسيا تتحدى أمريكا في عقر دارها
» قرار من الـ«كاف» بوقف نجم الأهلي
» «الداخلية» توقف الضابط المعتدى على سائق التاكسي
» آخر كلمات «ريا وسكينة» قبل إعدامهما
» تفاصيل ليلة «الجنس» بين «رونالدو» وضحيته

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:31 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك