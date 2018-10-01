ضبط جواهرجي قبل ترويجه لـ 70 قطعة أثرية

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ضبط جواهرجي

70 قطعة أثرية

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ومديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على صاحب محل مشغولات ذهبية، ونجله لحيازتهما 70 قطعة أثرية بقصد الاتجار.

وأكدت تحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قيام كل من منتصر. ظ.س، 43 سنة، مالك محل مجوهرات سبق اتهامه فى عدد 4 قضايا اتجار فى الآثار، ظريف. س. ف 78 صائغ والد الأول،بالترويج لبيع الآثار،  والمقيمان بالأميرية القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم إستهداف المتهمين بمسكنهما وضبطهما وبحوزتهما 70 قطعة فرعونية مختلفة الأشكال والأحجام عبارة عن مجموعة من التماثيل والعملات واللوحات والأوانى والقطع الحجرية والبرونزية .. يشتبه فى أثريتها.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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