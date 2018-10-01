  • الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:25 ص
بحث متقدم
كريم حسن شحاتة ومرتضى منصور

"كريم شحاته" لرئيس النادي: "الزمالك مش عزبة يا مرتضي"

أديب

عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة للمجتمع المصري.. هذا ما قاله

محمود الخطيب

مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات "نارية".. تعرف عليها

أديب وصلاح

تعليق ناري لـ"أديب" على صورة "صلاح" المثيرة للجدل

بابا الفاتيكان

فضائح الانتهاكات الجنسية أضعفت الكنيسة الكاثوليكية

«التموين»: ضخ 130 ألف طن سلع تموينية

"شعبة المستوردين" تكشف معلومة خطيرة عن زيادة الأسعار

المستشار مرتضى منصور

عقوبات جديدة تنتظر «الزمالك» بسبب عناد «مرتضى»

أرشيفية

تفاصيل ليلة «الجنس» بين «رونالدو» وضحيته

صفوت عبدالحليم

احتمالان لـ«تفحم» صفوت عبدالحليم داخل شقته

الشهيد أحمد منسي

سر الصورة التي جمعت الشهيد«منسي» بأخطر إرهابي

الآثار تعلن اكتشاف مقبرة ضخمة بشمال سقارة

آخر الأخبار

كشف أثري بأبو صير
كشف أثري بأبو صير

حسن علام

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. حساسين: هذا الوزير لا ينام

#

اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول فى صعيد مصر

#

ماذا وجدوا في "قرية الموتى" بالعياط؟

#

"الآثار" تعلن عن اكتشاف قرية منذ الألف الخامسة قبل الميلاد بالدقهلية

الاثار

ضخم

اكتشاف

أثري

سقارة

 نجحت البعثة التشيكية العاملة في أبو صير، شمالي منطقة سقارة، برئاسة ميروسلاف بارتا، في الكشف عن مقبرة "كاتم الأسرار".

وتعود تلك المقبرة الأثرية الضخمة المصنوعة من الحجر الجيري والطوب اللبن، لشخص يدعى، كا إير إس، يعود لمنتصف الأسرة الخامسة لعهد الملك ني وسر رع والملك نفر إير كارع، وكان يطلق عليه لقب «كاتم الأسرار».

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في بيان صحفي له، مشيرًا إلى أن صاحب المقبرة «كا إير إس»، كان يحمل عدة ألقاب في عصر الأسرة الخامسة منها، المشرف على أعمال الملك، كما وجد منقوش في جدران المقبرة.

ومن جانبه، قال عادل عكاشة، رئيس الإدارة المركزية للقاهرة والجيزة، إنه أثناء أعمال الحفائر عثرت البعثة داخل البئر الرئيسي للمقبرة على تمثال من الجرانيت الوردي مكسور إلى جزئين، ويمثل التمثال صاحب المقبرة جالسا على مقعد صغير بدون مسند يرتدى النقبة القصيرة وباروكة الشعر المحبب.

كما نقش على المقعد اسم صاحب المقبرة وألقابه، ومنها: السمير الأوحد، وكاتم أسرار بيت الصباح، ومحبوب سيده.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لـ"إكرامي" على قرار إيقافه
» رد ناري من «أبوتريكة» على قرار مرتضى منصور
» رسالة هامة من عمرو أديب لـ"بوتين" بشأن هذا الأمر
» اجتماع مصري سوداني لإحياء "برلمان وادي النيل"
» دعوى «تخفيض ساعات الدراسة» لا قيمة لها
» مفاجأة بشأن «فتاة بورسعيد» والنيابة تصدر قرارها
» روسيا تتحدى أمريكا في عقر دارها
» قرار من الـ«كاف» بوقف نجم الأهلي
» «الداخلية» توقف الضابط المعتدى على سائق التاكسي
» آخر كلمات «ريا وسكينة» قبل إعدامهما
» تفاصيل ليلة «الجنس» بين «رونالدو» وضحيته

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:31 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك