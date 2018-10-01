الآثار تعلن اكتشاف مقبرة ضخمة بشمال سقارة

01 أكتوبر 2018 - 03:55 م

نجحت البعثة التشيكية العاملة في أبو صير، شمالي منطقة سقارة، برئاسة ميروسلاف بارتا، في الكشف عن مقبرة "كاتم الأسرار".

وتعود تلك المقبرة الأثرية الضخمة المصنوعة من الحجر الجيري والطوب اللبن، لشخص يدعى، كا إير إس، يعود لمنتصف الأسرة الخامسة لعهد الملك ني وسر رع والملك نفر إير كارع، وكان يطلق عليه لقب «كاتم الأسرار».

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في بيان صحفي له، مشيرًا إلى أن صاحب المقبرة «كا إير إس»، كان يحمل عدة ألقاب في عصر الأسرة الخامسة منها، المشرف على أعمال الملك، كما وجد منقوش في جدران المقبرة.

ومن جانبه، قال عادل عكاشة، رئيس الإدارة المركزية للقاهرة والجيزة، إنه أثناء أعمال الحفائر عثرت البعثة داخل البئر الرئيسي للمقبرة على تمثال من الجرانيت الوردي مكسور إلى جزئين، ويمثل التمثال صاحب المقبرة جالسا على مقعد صغير بدون مسند يرتدى النقبة القصيرة وباروكة الشعر المحبب.

كما نقش على المقعد اسم صاحب المقبرة وألقابه، ومنها: السمير الأوحد، وكاتم أسرار بيت الصباح، ومحبوب سيده.