طالب يلقى نفسه من أعلى مبنى بجامعة أسيوط

أحمد الشربينى
أقدم طالب بكلية الحقوق بجامعة أسيوط على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع.
وردت معلومات للواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط يفيد بقيام طالب بإلقاء نفسه من الدور الرابع بالمبنى الإداري بالجامعة وجرى نقله للمستشفى الجامعي، وتبين أن الطالب يدعى "أ. ح" بالفرقة الأولى بكلية الحقوق ومقيم بمركز بنى مزار بالمنيا.
وبينت التحريات أن الطالب استنفد سنوات الرسوب وعندما علم بفصله قرر الانتحار.
حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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