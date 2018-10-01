شاهد.. رد فعل المصلين لحظة وقوع زلزال فى إندونيسيا

01 أكتوبر 2018 - 03:09 م

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو سجلته كاميرات أحد المساجد في إندونيسيا، يرصد لحظة فرار عدد كبير من المصلين من المسجد بعدما استشعروا هزة الزلزال.

وأظهر الفيديو المتداول وقوف صفوف من المصلين خلف الإمام في المسجد، وعند شعورهم باهتزاز عنيف، انطلق بعضهم فارين إلى الخلف لمحاولة النجاة، بينما ثبت آخرين إلى أن خرج الإمام من الصلاة بعد تزايد حدة الزلزال.

يذكر أن زلزالا قويا ضرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا مما أسفر عن وفاة 832 شخصًا، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بإندونيسيا.

شاهد الفيديو..