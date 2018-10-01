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في جنوب السودان..

"ميرور": دكتور يجرى عملياته بقطع غيار السيارات

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ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مدير مستشفى حكومية في جنوب السودان يستخدم قطع غيار السيارات كأدوات طبية لإجراء العمليات لآلاف المرضى والمصابين، واصفة الأمر بأنه "حقيقة قاسية".

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن الدكتور إيفان أتار أدهار، الذي لا يرى عائلته سوى ثلاث مرات في السنة، يدير منشأة طبية حيث يتم إعطاء الكيتامين للمرضى قبل الجراحة بسبب عدم وجود مخدر.

وتحت عنوان "حقيقة قاسية داخل المستشفى حيث يستخدم الطبيب البطل قطع غيار السيارات لإجراء جراحة كبرى في جنوب السودان الذي مزقته الحرب"، مشيرة إلى المعدات الغريبة التي اضطر طبيب لاستخدامها، إنقاذًا لحياة المرضى والمصابين في مستشفى بالدولة التي مزقتها الحرب.

وكشف الطبيب البطل الذي يدير مستشفى في واحدة من أخطر الأماكن على الأرض كيف كان عليه أن يرتجل المعدات الجراحية باستخدام قطع غيار السيارات للقيام بعمليات لإنقاذ حياة آلاف المرضى.

ويفتقر المرفق الطبي في "بونج"، جنوب السودان، حتى أبسط المعدات، إذا يعمل المستشفى أكثر من 50 عملية في الأسبوع، وهو الأمل الأخير لأكثر من 200000 شخص في المنطقة التي مزقتها الحرب.

ولا يوجد أجهزة أشعة سينية، كما تفشل المولدات لإضاءة المستشفي بالكامل، كما يعطى المرضى الكيتامين قبل الجراحة لعدم وجود مخدر.

وينام الدكتور إيفان أتار أدهار، الطبيب الذي لا يرى عائلته سوى ثلاث مرات في السنة، في خيمة في مجمع المستشفى، ويستخدم ليلاً ماكينة خياطة لصنع خيط جراحي لإجراءات اليوم التالي.

وقال الدكتور عطار لـ"ميرور" إن "إنقاذ الأرواح يتطلب قدراً مذهلاً من الإبداع، فحتى لو كان هناك شيء مفقود، لا يزال عليك تنفيذ العملية".

وأضاف: "لقد اضطررت إلى أخذ المفكات من السيارات لأنه لم يكن لدينا أي شيء لإصلاح الجزء العلوي من الصمامات للمرضى أثناء العمليات.. لقد استخدمنا خطافات صيد الأسماك لصنع الإبر. لا يمكننا الاستسلام لنقص المعدات التي لدينا".

في مناسبة أخرى كان مضطرًا للاستيلاء على أجزاء سيارة قديمة وذلك لفك شريحة في عظم مريض، بحسب التقرير.

ومن المقرر أن يتسلم الطبيب البالغ من العمر 52 عاما، غدا جائزة ناسن التابعة للأمم المتحدة وهو أعلى تكريم تعطيه المنظمة لمن يساعدون الفارين من الاضطهاد.

وتحدث "عطار" من مكتب الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا حيث سيتم تسليم الجائزة، قال "إنه ليس لديه أية نية للرحيل عن المستشفى رغم المخاطر التي يواجهها هو وزملاؤه".

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