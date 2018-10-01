حازم إمام يحرج "مرتضى" بعد شطبه

01 أكتوبر 2018 - 02:44 م

قال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "لا أهتم بقرار رئيس نادي الزمالك بشطب عضويتي أو التقدم ببلاغ ضدي".

وتابع الثعلب الصغير: "عائلة إمام لها في نادي الزمالك أكثر من رئيس الزمالك الحالي". وفقا لما نشر بـ "الوطن"

وأضاف إمام :"ليس الكارنيه هو ما سيمنعنى من دخول نادي الزمالك وكفاية عندي أن الناس بتقول المحترم الزملكاوى أهو".

جاء ذلك ردًا على قرار مرتضى منصور رئيس النادي بشطب عضويته وآخرين من أعضاء اللجنة الأولمبية.