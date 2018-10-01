شاهد.. العثور على "طفلة" داخل حقيبة مدرسية

01 أكتوبر 2018 - 02:34 م

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الإثنين، لقطات مصورة للعثور على طفلة داخل حقيبة مدرسة ملقاة بمدخل عمارة فى الأزريطة بمحافظة الإسكندرية.

وقال أحد الأهالي بالمنطقة خلال تقرير تليفزيوني عرضه برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، سمعت صوت طفلة بتعيط بدور في المدخل بتاع العمارة لقيتها فى الشنطة وأتضح أنها لم تتعد الـ7 أشهر".

وأضاف: "بلغت رجال الشرطة وأكدولي أنه تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي ووضع الطفلة بإحدى دور الرعايا لحين العثور على أهل الطفلة".

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