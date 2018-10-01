رسلان يجتمع بقيادات السكة الحديد لزيادة عوامل الأمان

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اجتمع صباح اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بالشركات المنفذة لنظم تحديث الإشارات وتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني، مشددًا على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من المشروعات مع الالتزام بالخطط والبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع والتي تتضمن كهربة الإشارات على خطوط (القاهرة / الإسكندرية) بمسافة 208 كم شامل تطوير 72 مزلقانًا، وخط (بنى سويف / أسيوط) بطول 250 كم شامل 88 مزلقانًا، وخط (بنها / بور سعيد / وصلة الزقازيق أبو كبير) بطول 213 كم شامل تطوير عدد 98 مزلقانًا، وخط (أسيوط / سوهاج / نجع حمادى) مسافة 180 كم، ويشمل تطوير 72 مزلقانًا.

وأوضح رسلان أنه يتم استبدال النظام الحالي الميكانيكي والكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث (EIS ) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان، مع التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشرى، ما يؤدى إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة بالإضافة إلى متابعة مسير القطارات من خلال غرفة تحكم مركزية لحظة بلحظة، كما تعمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية ما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة تقوم بخطة تطوير شاملة فى جميع المجالات والتى تتضمن تحديث نظم الإشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات بالإضافة إلى تحديث أسطول الوحدات المتحركة من عربات وجرارات للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب وتقديم كل التسهيلات اللازمة وان الهيئة تعتذر حاليا للركاب عن تأخير الرحلات على الخطوط التى يتم فيها أعمال مشروعات كهربة الإشارات.




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