إزالة 11 عقارًا مخالفًا بتل العقارب وميدان أبو الريش

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ميريهان حسين

أصدرت محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، بيانًا يفيد باستكمال إزالة العقارات المخالفة فى شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق، مشيرة إلى أن الإزالة ستتم  مهما كانت تبلغ العقارات من حجم أو موقع وإن أجهزة المحافظة ملتزمة باستمرار إزالة المباني المخالفة في كل أحياء القاهرة دون استثناء لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة والحفاظ على المواطنين.

وشدد اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، على استكمال تنفيذ قرارات الإزالة بحي دار السلام بإزالة العقار الكائن آخر قطعة يمين شارع مسجد الرحمة، جزيرة دار السلام والصادر له قرارات بأرقام 692 و 625 لسنة 2017 و48 لسنة 2018 وإزالة العقار الكائن سادس قطعة يسار شارع آل البيت، الصادر له قرارات بأرقام 5242 لسنة 2017 و 35 لسنة 2018.

وأضاف فؤاد، أنه جرى استكمال تنفيذ قرارات الإزالة في حي المعصرة، أرقام 12625 و11223 لسنة 2016 و490 لسنة 2017 بإزالة الدورين السابع والثامن فوق الأرضي بدون ترخيص.

 وفي حي البساتين، جرى تنفيذ قرار الإزالة رقم 7284 لسنة 2018 والقاضي بإزالة استكمال بناء الدور الرابع والهيكل الخرساني للدور الخامس فوق الأرضي والبدروم بالعقار الكائن 594 أ الشطر السادس المعادي الجديدة دائرة قسم البساتين.

وفي حي حلوان، تنفيذ قرار الإزالة رقم 87 لسنة 2018 بإزالة الأعمال المخالفة عبارة عن 2 محل من الطوب الأحمر وسقف خراساني بمسطح 2 متر ونصف تقريبًا بدون ترخيص، وقرار الإزالة رقم 123 لسنة 2018 لمخالفة عبارة عن مباني من الطوب الأحمر بدون ترخيص بالعنوان خلف البلوك رقم 24 مدخل 2 مساكن الزلزال دائرة قسم شرطة حلوان.

وأعلن اللواء هشام أبو النصر، مدير إدارة شرطة المرافق، أن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها تتم وفقًا لخطة تم البدء في تنفيذها منذ أيام على أن تستمر يوميًا على مدار الفترة المقبلة لحين تحقيق أهدافها في تحقيق التواجد الشرطي والأمني والانضباط والنظام بالشارع القاهري وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة بالتنسيق مع أجهزة الأحياء.

وأضاف أبو النصر، أن حملات الأحياء بالمناطق الأربع، أمس الأحد، أسفرت عن تحرير 134 محضر إشغال طريق و887 إزالة إدارية و50 محضر إدارة بدون ترخيص و31 محاضر تلوث بيئة وتحرير 31 بائعًا متجولاً مع رفع 7 عربات يد لبيع الخضار والفاكهة وإزالة 4 فاترينة استانلس لبيع المأكولات، ورفع 2 تروسيكل 3 عجل لبيع الموز وعربة فول وعربة كارو، وتمت مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.

وأوضح أن الحملات ضمت معظم أحياء المنطقة الشرقية ومنها (حي مصر الجديدة - حي السلام - شرق وغرب مدينة نصر - حي النزهة - حي المرج - حي المطرية - حي الشروق - حي القاهرة الجديدة).

كما شملت الحملة مجموعة أحياء في المنطقة الشمالية (حي الساحل - حي الزيتون) وفي المنطقة الغربية شملت الحملات (حي الوايلي - ميدان العباسية والمنطقة المحيطة به ومحطات مترو الأنفاق- حي عابدين - حي الأزبكية - حي بولاق).

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