إصابة 27 شخصًا فى انقلاب جرار زراعي

01 أكتوبر 2018 - 01:42 م

أصيب 27 شخصًا في انقلاب جرار زراعي ومقطورته على طريق الفرافرة ديروط بالوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، لنقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة العام، لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي على طريق الفرافرة ديروط، ما أسفر عن إصابة كل من السيد على أحمد 17 سنة وإيمان السعيد دسوقي 29 سنة وست الكل إبراهيم محمد 50 سنة وأبو العينين عبد المجيد سالم 50 سنة ونشوى رفعت محمد 25 سنة وممدوح صادق على 52 سنة، وعمرو محمد مصطفى 21 سنة ومحمد عصام لمعان 21 سنة وصفاء صبحي محمد 15 سنة، وأحمد حبيب عنتر 30 سنة وإبراهيم السيد محمد 12 سنة وحسام محمد خليل 25 سنة وأم السعد محمد عبد العزيز 43 سنة ونادية بدير محمد 50 سنة خضر عمرو يوسف 31 سنة، ومحمود السيد سعد 16 سنة ومصطفى السيد سعد 16 سنة وأحمد عبد اللطيف حريري 41 سنة والسيد عبد المقصود إبراهيم 45 سنة، وإبراهيم محمد خليل 25 سنة، وسعدية عامر محمد 55 سنة وهناء السيد جمعة 45 سنة وسيدة عبد الحميد محمود 35 سنة وأحمد وحيد محمد 21 سنة، ونور صابر كامل 40 سنة ونادي على نادي 25 سنة، ومحمد عويضة على 35 سنة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.