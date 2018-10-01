رسميًا.. فتاة أمريكية تتهم "رونالدو" باغتصابها

01 أكتوبر 2018 - 01:37 م

تقدمت فتاة أمريكية تدعي كاثرين مايورجا بدعوى قضائية ضد اللاعب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف يوفنتوس الإيطالي ووجهت له تهمة الاعتداء الجنسى عليها مطالبة بالتحقيق جنائيًا عما حدث فى غرفة أحد فنادق لاس فيجاس الأمريكية فى يونيو 2009.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية، سردت كاثرين مايورجا تفاصيل الحادثة المزعومة، التى وقعت فى جنح بفندق، حتى حاول نجم الكرة البرتغالى الاعتداء عليها فى حمام غرفته.

وتزعم مايورجا أنها تعرضت للاغتصاب من قبل رونالدو ما أدى إلى آلام جسدية وعاطفية شديدة لها.

وتأتى الدعوى القضائية فى أعقاب نشر مجلة دير شبيجيل الألمانية هذه المزاعم لأول مرة قبل إقامة الدعوى القضائية، ووصف متحدث باسم رونالدو التقرير بأنه ليس سوى قطعة من الخيال الصحفى.

وتقول مايورجا، إنها أبلغت الشرطة فى نفس اليوم، وخضعت للفحص الطبى فى مستشفى محلى، وزعمت أن فريق المستشفى الطبى ومحقق الشرطة أخبراها بأنها ستتعرض للإذلال العام كضحية للاعتداء الجنسى، وأن رونالدو أو الأشخاص المرتبطين به سيزيدون إذلالها بتصويرها كأنها وافقت على إقامة علاقة معه بسبب ثروته وشهرته، وتحاول ابتزازه للحصول على المال.