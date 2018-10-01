إندونيسيا: إنشاء مراكز للخدمات العامة فى أوقات الكوارث الطبيعية

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وكالات - حنان حمدتو

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أصدرت وزارة الشئون الداخلية الإندونيسية اليوم قرارًا بإنشاء مراكز قيادة خاصة بالخدمات العامة في مدينة بالو بعد أن ضربها زلزال مدمر أعقبته أمواج مد عاتية "تسونامي" الجمعة الماضية.

وقال وزير الشئون الداخلية الإندونيسي كاهيو كومولو  في بيان له اليوم، إنه من المقرر أن يقوم فريق تابع لوزارة الشؤون الداخلية بالتوجه إلى بالو غدًا لتقديم الخدمات الضرورية لضحايا الزلزال المدمر وأمواج التسونامي.

وأضاف أن تلك المساعدات تقدم لمعاونة الإدارة المحلية التي تأثرت بشدة، وأن الفريق سيقيم الخيام وغيرها من الضروريات والخدمات اللوجستية والمواد الغذائية والمشروبات.

وتأتي مساعدات وزارة الشئون الداخلية الإندونيسية على خلفية تعليمات الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي وجه جميع الوزارات والمؤسسات المعنية بدعم ومساعدة سكان “بالو” والمناطق الأخرى المتضررة.

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