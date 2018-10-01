"مفيش دكر يقدر يمنعنى من دخول الزمالك"

01 أكتوبر 2018 - 01:30 م

قال المستشار مرتضى منصور، أنه لن يرحل عن القلعة البيضاء، إلا بقرار من الجمعية العمومية للنادي.

وأضاف "منصور:" لا يوجد دكر يستطيع أن يمنعى من دخول المباريات"، مشددًا على أن جميع المنافسات الخاصة بالنادي ستقام في ملاعب النادي.

وتابع: "اللي مش عاجبه يشرب من ..... ، نادي الزمالك كبير وليس مرتضى منصور فقط، ومن لا يعلم قيمة الزمالك فليرحل".

وأردف: "لا علاقة لى بقرار الكاف فلست لاعب أو مدرب، وتابع متسائلا:"لماذا لم يتم توقيع عقوبة على جماهير نادى الاهلى؟!".