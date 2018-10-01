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طلب إحاطة ضد وزير الشباب والرياضة

الرياضة

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أمينة عبد العال

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أعلن النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسبب عدم الانتهاء من تسليم ملعب القرية الأولمبية بمطروح.

وأوضح العميري في بيان صحفي له اليوم، أن افتتاح القرية الأولمبية بمطروح حلم ظل يراود جميع أبناء وشباب  المحافظة، وبالفعل أنهت القوات المسلحة  والمحافظة عملهم على أكمل وجه، وكما هو معروف عن القوات المسلحة بالتزام ودقتها وفي الوقت المحدد سلمت المطلوب منهم، وعلى الجانب الآخر لم تلتزم وزارة الشباب والرياضة بتسليم الملعب في موعدها.         

وشدد "نائب مطروح" على أن عدم الالتزام بتنفيذ وتسليم المشروعات والملاعب في موعدها يعد إهدارًا للمال العام يحاسب عليه القانون، مؤكدًا أن تخاذل بعض الجهات في تنفيذ التزاماتها يكلف الدولة والميزانية العامة مبالغ طائلة.

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