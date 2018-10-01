بالصور.. حيوانات خشبية مجسمة تلفت أنظار المواطنين بالجيزة

01 أكتوبر 2018 - 01:23 م

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا لبائع يروج لقطع خشبية ناعمة على هيئة أشكال حيوانات مختلفة ناعمة الملمس ومجسمة بطريقة مميزة، وأطلق متداولو الصور على هذا الرجل صفة الفنان وأنه يدعى عصام متواجدًا بالقرب من ميدان الجيزة.

ونشرت صفحة تسمى "يدوية" على "تويتر" تعليقًا عن هذا البائع قائلة: "الفنان عصام من اكتشافاتنا في شوارع الجيزة يقف يوميًا ليسوق منتجه الفني الرائع.. قطع منحوتة لأشكال حيوانات عديدة من الخشب.. مصنوعة بشكل رائع وحرفة عالية تحية لمجهوده الرائع وحسه الفني الراقي".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي، مع المنشور فقال أحمد مصطفى : "أشكال رائعة".

وأضافت سمية سيد: "قطع وكأنها تحف فنية".









