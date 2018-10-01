شطب عضوية حازم إمام من الزمالك

01 أكتوبر 2018 - 01:11 م

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، شطب عضوية حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، نجم فريق الكرة للقلعة البيضاء السابق من النادي.

وقال "مرتضى" خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد الآن بمقر النادى: "تم شطب عضوية كل من حازم إمام وياسر إدريس رئيس الاتحاد السباحة، وخالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكرة الطائرة من النادى".

وتابع سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حازم إمام وهشام نصر وخالد ناصف سليم وياسر إدريس، بعد موافقتهم على بيان اللجنة الأولمبية لقد وقفوا ضد ناديهم.