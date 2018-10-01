"كلوب" يحدد موقفه من تراجع مستوى "صلاح"

01 أكتوبر 2018 - 12:51 م

صرح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليز المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح عن المستوى الذي ظهر به اللاعب منذ بداية الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي البريميرليج.

وقال المدرب الألماني عند سؤاله عما إذا كان صلاح سعيدًا بمستواه: "بالطبع لا.. كيف يكون سعيدًا؟ إنه وضع طبيعي"، وفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو".

وأضاف: "يأتي الآن دوري كمدير فني للفريق، سأتحدث عن ذلك معه".

وواصل: "سيكون الأمر سهلا بالنسبة لي لأنني لا أقرأ ما تكتبه الصحافة عن الأمر، ربما يظهر بعض زملائه بشكل أفضل ولكن هذا لا يجعل الأمر أكثر منطقية في الوقت الحالي لأنك عندما تنظر للأمور بشكل دقيق ستجد الوضع عاديًا".

وتابع: "لا توجد مشكلة على الإطلاق، كل شيء بخير طالما أنه يجتهد مثل عادته ويصل إلى المرمى كثيرًا، فأنا سعيد بذلك وسيكون كل شيء على ما يرام".

ورصدت الكاميرات علامات الحزن على وجه صلاح عند استبداله في الدقيقة 66 من مباراة تشيلسي قبل أن ينجح البديل دانييل ستوريدج في خطف هدف التعادل لـ"الريدز"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز السبت الماضي.

يذكر أن صلاح سجل 3 أهداف وصنع هدفين خلال مشاركته في 9 مباريات منذ بداية الموسم في الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة.