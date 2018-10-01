طقس الغد معتدل والعظمى تسجل 33 درجة

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الفوتوشوب تعديل

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدًا الثلاثاء 2 أكتوبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار شمال الصعيد شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. 

كما يتوقع أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون متوسطة الشدة أحيانا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 33  والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 29 والصغرى 19، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 24 ، وقنا العظمى 40 والصغرى 27، وأسوان العظمى  42  والصغرى 29


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