قرار جديد من النيابة بشأن وفاة لاعب الأهلى السابق

01 أكتوبر 2018 - 12:23 م

أمرت نيابة مدينة نصر بإجراء تحريات مكثفة حول واقعة احتراق شقة لاعب الأهلي السابق صفوت عبد الحليم، الذي توفي متأثرًا بإصابته.

وتبين من المناظرة تعرض الجثة لحروق كبيرة وبالغة بجميع الجسد، وكشفت المعاينة الأولية للشقة تفحم محتوياتها، ونشوب الحريق بتكييف في غرفة نوم المجني عليه، نتيجة ماس كهربائي، أثناء نومه على سريره، ونشوب النيران بجسده، ولم يستطع الحركة والهروب؛ نظرًا لإصابته بالشلل.

وتلقت الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق، ووجود متوفى داخل شقة بشارع أحمد تيسير بشارع الجولف في مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق.