  • الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:28 ص
بحث متقدم
كريم حسن شحاتة ومرتضى منصور

"كريم شحاته" لرئيس النادي: "الزمالك مش عزبة يا مرتضي"

أديب

عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة للمجتمع المصري.. هذا ما قاله

محمود الخطيب

مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات "نارية".. تعرف عليها

أديب وصلاح

تعليق ناري لـ"أديب" على صورة "صلاح" المثيرة للجدل

بابا الفاتيكان

فضائح الانتهاكات الجنسية أضعفت الكنيسة الكاثوليكية

«التموين»: ضخ 130 ألف طن سلع تموينية

"شعبة المستوردين" تكشف معلومة خطيرة عن زيادة الأسعار

المستشار مرتضى منصور

عقوبات جديدة تنتظر «الزمالك» بسبب عناد «مرتضى»

أرشيفية

تفاصيل ليلة «الجنس» بين «رونالدو» وضحيته

صفوت عبدالحليم

احتمالان لـ«تفحم» صفوت عبدالحليم داخل شقته

الشهيد أحمد منسي

سر الصورة التي جمعت الشهيد«منسي» بأخطر إرهابي

قرار جديد من النيابة بشأن وفاة لاعب الأهلى السابق

قضايا وحوادث

صفوت عبد الحليم
صفوت عبد الحليم

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا بحادث وحدة الغسيل الكلوي

#

«البرادعي» يكشف مفاجأة حول قرار«ترامب» الأخير

#

هل يتمكن «أبو تريكة» من العودة إلى مصر؟

#

ميدو: "لا بد من محاسبة هؤلاء المسئولين"

رحيل

ذكري وفاة

فنانين

ميرنا المهندس

اخر وصايا

أمرت نيابة مدينة نصر بإجراء تحريات مكثفة حول واقعة احتراق شقة لاعب الأهلي السابق صفوت عبد الحليم، الذي توفي متأثرًا بإصابته.

وتبين من المناظرة تعرض الجثة لحروق كبيرة وبالغة بجميع الجسد، وكشفت المعاينة الأولية للشقة تفحم محتوياتها، ونشوب الحريق بتكييف في غرفة نوم المجني عليه، نتيجة ماس كهربائي، أثناء نومه على سريره، ونشوب النيران بجسده، ولم يستطع الحركة والهروب؛ نظرًا لإصابته بالشلل.

وتلقت الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق، ووجود متوفى داخل شقة بشارع أحمد تيسير بشارع الجولف في مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لـ"إكرامي" على قرار إيقافه
» رد ناري من «أبوتريكة» على قرار مرتضى منصور
» رسالة هامة من عمرو أديب لـ"بوتين" بشأن هذا الأمر
» اجتماع مصري سوداني لإحياء "برلمان وادي النيل"
» دعوى «تخفيض ساعات الدراسة» لا قيمة لها
» مفاجأة بشأن «فتاة بورسعيد» والنيابة تصدر قرارها
» روسيا تتحدى أمريكا في عقر دارها
» قرار من الـ«كاف» بوقف نجم الأهلي
» «الداخلية» توقف الضابط المعتدى على سائق التاكسي
» آخر كلمات «ريا وسكينة» قبل إعدامهما
» تفاصيل ليلة «الجنس» بين «رونالدو» وضحيته

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:31 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك