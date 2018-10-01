شاهد.. أحمد الفيشاوي وزوجته يقعان فى فخ "الفوتوشوب"

01 أكتوبر 2018 - 12:19 م

أثار الفنان أحمد الفيشاوي جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام بتعديل صورتين له مع زوجته على "إنستغرام"، لتبدو أكثر نحافة.

وتعرض الفيشاوى مع زوجته ندى كامل في مهرجان الجونة السينمائي، لوابل من التعليقات الساخرة بسبب ما قام به على صفحته على تطبيق "إنستجرام".

وحاول الفيشاوى تعديل صور زوجته عبر برنامج “فوتوشوب”، فظهر خصرها معوجًا، الأمر الذي عرضه لموجة من التعليقات الساخرة، ما دفعه إلى حذفها، وإلغاء خاصية التعليقات.







