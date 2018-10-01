الخارجية تحذر المسافرين للأردن من اصطحاب هذا الدواء

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وزارة الخارجية المصرية

بريجابالين

ناشدت وزارة الخارجية المواطنين المصريين المسافرين إلى المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الإثنين،  بضرورة الحصول على روشتة طبية للأدوية الموصوفة لهم بمعرفة الطبيب منعًا لتعرضهم للمساءلة القانونية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المادة الفعالة التي تدخل في تصنيع تلك الأدوية المحظورة هي مادة “بريجابالين” ويتم تداولها في مصر بأسماء تجارية مختلفة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين المسافرين للخارج وفي ضوء ما تلاحظ من ازدياد أعداد المواطنين المصريين الموقوفين في المطارات ومنافذ الوصول بالمملكة الأردنية الهاشمية لحيازتهم أدوية محظور حملها إلا في حالة وجود روشتة طبية معتمدة.

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