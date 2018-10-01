  • الإثنين 01 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:33 ص
بحث متقدم
سيد عبد الحفيظ ومرتضى منصور

فيديو.."عبدالحفيظ" يفتح النار على مرتضى منصور

ترامب

ترامب يرفع مبيعات الكتب إلى مستويات قياسية‎

عمرو أديب وترامب

"أديب" يوجه رسالة غامضة لـ"ترامب".. هذا ما قاله

أحمد أحمد

مفاجأة مدوية بشأن عقوبة "الكاف" ضد مرتضى منصور

نوال السعداوي

السعداوي: «رأيت كلينتون توزع دولارات بالتحرير لانتخاب الإخوان»

"شوكان".. محبوس في مصر مُكرم عالميًا

تساؤلات عن استمرار حبس «شوكان» رغم انتهاء عقوبته

حقل بترول

تضارب حول مصير صفقة استيراد الغاز من إسرائيل

فينو

«المخابز» تعلن زيادة أسعار«الفينو» خلال أيام

خدعة تبريد القمح.. هل يصدقها "البنا"؟

أسباب عدم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

آخر الأخبار

الطقس
الطقس

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«الأرصاد» تكشف سبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد

#

"الأرصاد" تعلن عن خبر سار للمصريين

#

"الأرصاد": هذا هو موعد انكسار الموجة الحارة

#

الأرصاد تحذر المواطنين: "سيول شديدة الأحد"

صرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن فصل الخريف ينتابه بعض حالات عدم الاستقرار، والذي يتمثل في ارتفاع في درجات الحرارة وتساقط الأمطار.
وقال "عبد العال"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إننا سنشهد انكسار في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد نحو 4 درجات، لتصل لنحو 32 درجة على القاهرة، و28 درجة على السواحل الشمالية.
وأضاف أن هناك استمرار لتساقط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة في الجنوب، وقد تصل خفيفة للقاهرة غدًا، محذرًا من الشبورة المائية الكثيفة التى تصل لحد الضباب على بعض المناطق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، مناشدًا المواطنين خاصة في الجنوب بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة.
وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية قائدي المركبات خاصة قائدى حافلات طلاب المدراس بتوخي أقصى درجات الحذر أثناء السير في انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية واتباع تعليمات المرور بكل دقة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن مفاجأة كبرى بشأن "تسونامي" إندونيسيا
» رحيل لاعب نادي الأهلي السابق بحادثة مأساوية
» رد ناري من "آل الشيخ" على أزمة مرتضى منصور
» مستشارة بارزة لترامب تكشف تعرّضها لاعتداء جنسي
» بالأرقام.. روسيا تكشف عن حجم خسائرها في سوريا
» القصة الكاملة للتمثيل بفتاة بشوارع بورسعيد
» هذا هو سر عناق "كلوب" لـ"صلاح" بمباراة تشيلسي
» بالفيديو: هل أصبحت شركة أبل طائفة دينية؟
» تفاصيل لقاء أمير الكويت بولي العهد السعودي
» بالفيديو.. لحظة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك
» خانته وعاشرت ابن خاله .. القصة الكاملة لقتيل ترعة الفيوم

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • شروق

    05:53 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك