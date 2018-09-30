البورصة المصرية تخسر 107 مليارخلال 3 أشهر

30 سبتمبر 2018 - 11:50 م

مُنيت البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الثالث من العام الحالي«أول يوليو-30 سبتمبر» بخسائر بلغت نحو107 مليارات جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 8ر803 مليار جنيه مقارنة 8ر910 مليار جنيه خلال الربع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 7ر11%.



وأوضح التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية، الصادر، الأحد، انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي/إيجي اكس 30/ بنسبة 59ر10 في المائة ليبلغ مستوى 14616 نقطة ،كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 46ر11 في المائة ليبلغ مستوى 712 نقطة، كما تراجع مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا بنحو 19ر12 في المائة ليبلغ مستوى 1811 نقطة.



وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 1ر75 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 12 مليار ورقة منفذة على 255ر1 مليون عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9ر91 مليار جنيه وكمية تداول 736ر15 مليار ورقة منفذة على 598ر1 مليون عملية خلال الربع السابق له.



وفيما يتعلق بورصة النيل، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 4ر76 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 9ر86 مليون ورقة منفذة على 7230 عملية خلال الثلاث شهور.



ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 04ر65 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 96ر34 % خلال ثلاث شهور.



وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 19ر75 في المائة من إجمالي تعاملات السوق،بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 88ر18 في المائة والعرب على 93ر5 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 516ر5 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 468ر1 مليار جنيه ،وذلك بعد استبعاد الصفقات.



جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 236ر6 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 118ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 17ر62 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83ر37 في المائة وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 29ر245 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

