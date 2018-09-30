ولي العهد السعوي يسلم أمير الكويت برقية هامة

غادر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مساء يوم الأحد، الكويت بعد زيارة قصيرة، وسلم خلالها رسالة إلى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقال ولي العهد في رسالته إلى الأمير: «يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أبعث لسموكم الكريم خالص الشكر والتقدير على ما لقيته والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال»، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وأضاف محمد بن سلمان في رسالته:«قد أتاحت لي هذه الزيارة فرصة اللقاء بسموكم، وسمو ولي العهد، ومسؤولي دولة الكويت الشقيقة، وبحث ما من شأنه تعزيز روابط الأخوة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما يحقق مصالحهما في المجالات كافة، كما أكدت عمق العلاقات التاريخية التي ربطت وتربط بين البلدين الشقيقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم الكريم».
وختم ولي العهد السعودي رسالته بقوله «سائلا المولى عز وجل لسموكم الكريم دوام الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق مزيد التقدم والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري».