» رد ناري من "آل الشيخ" على أزمة مرتضى منصور

30 سبتمبر 2018 - 11:30 م

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأحد، أنه لن يسكت أو يقف موقف المتفرج، إزاء ما حصل للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب إيقافه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.



وقال آل الشيخ، في صحيفة «الرياضية السعودية»: «المستشار مرتضى منصور خط أحمر ولن نسكت على ما حصل له، أو نقف متفرجين».

