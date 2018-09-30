مفاجأة مدوية بشأن عقوبة "الكاف" ضد مرتضى منصور

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أحمد أحمد
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المصريون ـ متابعات

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أزمة مرتضى منصور و«الكاف» تصل لـ«الفيفا»

كشف رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، ، عن أنه لم يلاحظ العقوبات التى أصدرتها لجنة الانضباط بالـ«كاف» فى حق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بسبب تطاوله عليه وعلى السكرتير العام للاتحاد عمرو فهمى فى تصريحات تليفزيونية.
وأكد رئيس "الكاف"، فى مؤتمر صحفى، عقد الأحد فى شرم الشيخ، ردًا على استفسار حول إيقاف مرتضى منصور: «لا أعرف شيئًا عن هذا القرار، لدينا لجان وكل منها يقوم بعمله وفق لوائح محددة وتطبق على الجميع».
وأوضح رئيس «كاف»: «لا توجد شخصنة فى الاتحاد الأفريقى، الكل يسير وفق اللوائح، وأكبر دليل أن مدغشقر بلدى تعرضت لعقوبة إيقاف النشاط لمدة 3 أشهر»، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم"
ولفت أحمد أحمد إلى أنه من المناسب إقامة فعاليات الجمعية العمومية لـ«كاف» فى شرم الشيخ للمرة الأولى، مقدما التهنئة إلى رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا» على نجاح فعاليات كأس العالم لكرة القدم بروسيا، معلنا دعم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم للسيد جيانى إنفانتينو للترشح لدورة ثانية لرئاسة الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا».

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