السعداوي: «رأيت كلينتون توزع دولارات بالتحرير لانتخاب الإخوان»

30 سبتمبر 2018 - 09:49 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للكاتبة نوال السعداوي، تؤكد فيه إنها رأت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، وهي توزع دولارات على الشباب بميدان التحرير لاختيار «الإخوان المسلمين».

وأضافت «السعداوي»، في ندوة ضمن فعاليات معرض جوتنبرج للكتاب المقام في السويد: «لقد رأيت هيلاري كلينتون في ميدان التحرير تعطي للشباب دولارات أمريكية لانتخاب الإخوان»، متسائلة «لماذا الولايات المتحدة مهتمة بانتخابات الحكومة المحلية؟، لماذا كانوا مهتمين بانتخاب الإخوان المسلمين في مصر؟».

وتابعت «لأن الناس لم يكونوا راغبين في الإخوان المسلمين، الناس كانوا يكرهون الأخوان المسلمين، لكن هذه القوى العالمية والمحلية تعاونت لجلب الإخوان إلى السلطة عبر ما سموه بالانتخابات الحرة والتي لم تكن حرة».

تصريحات «السعداوي»، أثارت ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل، فينما أيد البعض كلامها، سخر آخرون منها، واعتبروها محاولة لإثارة الجدل وجذب الأنظار إليها مجددًا.