  • الإثنين 01 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:35 ص
بحث متقدم
سيد عبد الحفيظ ومرتضى منصور

فيديو.."عبدالحفيظ" يفتح النار على مرتضى منصور

ترامب

ترامب يرفع مبيعات الكتب إلى مستويات قياسية‎

عمرو أديب وترامب

"أديب" يوجه رسالة غامضة لـ"ترامب".. هذا ما قاله

أحمد أحمد

مفاجأة مدوية بشأن عقوبة "الكاف" ضد مرتضى منصور

نوال السعداوي

السعداوي: «رأيت كلينتون توزع دولارات بالتحرير لانتخاب الإخوان»

"شوكان".. محبوس في مصر مُكرم عالميًا

تساؤلات عن استمرار حبس «شوكان» رغم انتهاء عقوبته

حقل بترول

تضارب حول مصير صفقة استيراد الغاز من إسرائيل

فينو

«المخابز» تعلن زيادة أسعار«الفينو» خلال أيام

خدعة تبريد القمح.. هل يصدقها "البنا"؟

أسباب عدم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

السعودية تحبط هجومًا حوثيًا مدمرًا على أحد الموانئ البحرية

عرب وعالم

تدمير زورقين مفخخين تابعين للحوثيين
تدمير زورقين مفخخين تابعين للحوثيين

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

شاهد .. حيوان ضخم بالشواطي السعودية يثير الجدل

#

أول صورة لـ«تركي آل الشيخ» داخل غرفة العمليات

#

السعودية تحبط تهريب 9 آلاف زجاجة خمر كانت مخبأة بطريقة لا تخطر ببال

#

رصاصة تقتل شقيقة العريس بالسعودية والفرح يتحول لمأتم

السعودية

هجوم إرهابي

ميناء بحري

الحوثيين التحالف العربي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تدمير زورقين مفخخين تابعين لجماعة "أنصار الله" الحوثية، حاولا استهداف ميناء جازان في المملكة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "منظومة القوات البحرية الملكية السعودية رصدت محاولة للميليشيا الحوثية لاستهداف ميناء جازان عن طريق زورقين مفخخين".

وأضاف المالكي: "جرى تدمير الزورقين المسيّرين عن بعد بحسب قواعد الاشتباك، ما تسبب بأضرار مادية طفيفة".

وشدد العقيد، على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستضرب بيد من حديد كل من يتورط بأعمال إرهابية تهدد سلامة أمن المواطنين والمقيمين ومقدرات المملكة الاقتصادية والحيوية، وأن هذه الأعمال العدائية لا يمكن أن تمر دون محاسبة مرتكبيها والمتورطين بتخطيطها وتنفيذها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن مفاجأة كبرى بشأن "تسونامي" إندونيسيا
» رحيل لاعب نادي الأهلي السابق بحادثة مأساوية
» رد ناري من "آل الشيخ" على أزمة مرتضى منصور
» مستشارة بارزة لترامب تكشف تعرّضها لاعتداء جنسي
» بالأرقام.. روسيا تكشف عن حجم خسائرها في سوريا
» القصة الكاملة للتمثيل بفتاة بشوارع بورسعيد
» هذا هو سر عناق "كلوب" لـ"صلاح" بمباراة تشيلسي
» بالفيديو: هل أصبحت شركة أبل طائفة دينية؟
» تفاصيل لقاء أمير الكويت بولي العهد السعودي
» بالفيديو.. لحظة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك
» خانته وعاشرت ابن خاله .. القصة الكاملة لقتيل ترعة الفيوم

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • شروق

    05:53 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك