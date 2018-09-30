«الخطيب» يوجه رسالة لجمهور الأهلي

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محمود الخطيب
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الجمهور

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سطيف

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، توجيه رسالة إلى جمهور الأحمر، قبل المواجهة المرتقبة أمام وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

وسيتم توزيع "منشور" على الجماهير قبل دخولها ستاد السلام، والذي سيستضيف المباراة، يتضمن كلمة بيبو، لتوعيتهم بضرورة عدم التجاوز في حق اي شخص مهما كان حتى لا يصدر الأزمات للنادي.

الجدير بالذكر، أنه تم توقيع غرامة مالية على الأهلي قدرها 20 ألف دولار، وحرمانه من الجماهير لمباراتين مع إيقاف التنفيذ بعد خروج جماهير الأحمر عن النص وتوجيههم هتافات مسيئة ومعادية، خلال مواجهة حوريا كوناكري الغيني بإياب ربع نهائي دوري الأبطال.


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